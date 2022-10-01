В Тяжинской больнице приобрели автоматический биохимический анализатор

В клинико-диагностической лаборатории прибор автоматически выполняет взятие образца и реагента, перемешивание реакционной жидкости (что исключает человеческий фактор при приготовлении реакционной смеси), измерение, промывку, вычисление, выводит результат на экран или на печать.

Анализатор подключен к лабораторной информационной системе, что позволяет автоматизировать передачу результатов исследований из лаборатории к лечащему врачу. Тем самым, сокращается время получения результата, минимизируется количество ошибок при выполнении лабораторных исследований (в основном связанных с идентификацией пациента), а также исключаются случаи потери результатов анализов.

На автоматическом биохимическом анализаторе ежедневно проводится контроль качества, что помогает убедиться в достоверности полученных результатов.

Автоматическое выполнение тестов позволило не только увеличить эффективность работы, но и уменьшило ошибки при выполнении тестов, тем самым увеличивая точность результатов. Автоматический биохимический анализатор CS-Т240 выполняет иммунологические и биохимические тесты крови, мочи и других физиологических жидкостей человека. Анализатор выполняет клинические тесты на ферменты, сахара, белки, иммуноглобулины, липиды и другое. Оборудование приобретено за счет собственных средств больницы.