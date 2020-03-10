В Тяжинской центральной библиотеке подвели итоги выездной работы

Специалисты сектора краеведения, библиограф Ксения Александровна Катафеева и ведущий библиограф Тяжинской центральной библиотеки имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова Яна Александровна Ветчанова провели цикл выездных обзоров исторической литературы «О прошлом для будущего».
В рамках обзоров сотрудникам 22 отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области, муниципального унитарного предприятия «Сервис коммунальных систем», Информационно-методического центра, Тяжинских детских садов № 1 «Березка», № 2 «Колокольчик» и № 8 «Солнышко» были представлены книги из краеведческого фонда библиотеки, рассказывающие об истории образования Кузбасса, о его промышленном освоении, а также о городах региона. Слушателям вручили информационные буклеты, содержащие краткие аннотации к представленным книгам.
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