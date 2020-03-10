В Тяжинской центральной библиотеке подвели итоги выездной работы

В Кузбассе задержали водителя на переоборудованном микроавтобусе В Новокузнецком районе Кузбасса сотрудники полиции привлекли к ответственности водителя, который...

Сергей Кузнецов поздравил женщин стихами В своём Instagram-аккаунте Сергей Кузнецов поздравил жительниц региона с 8 марта. На опубликованном...

Движение на кузбасской трассе ограничено из-за непогоды В связи с неблагоприятными погодными условиями в Кузбассе введено ограничение на движение...