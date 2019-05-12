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В Тяжинской центральной детской библиотеке прошел познавательный час «История земли Тяжинской»

Встреча была посвящена 95-летию Тяжинского района. Библиотекарь Светлана Александровна Труханова познакомила воспитанников Тяжинского детсада № 1 «Березка» с интересными фактами из истории района. Ребятишки узнали много нового о жителях района и их быте, о строительстве Московско-Сибирского тракта и железнодорожной магистрали.
Ребятишки разгадывали загадки о лекарственных растениях и деревьях родного края. Дети приняли участие в игре «Четвертый лишний», где необходимо было из предложенных картинок с изображениями лесной растительности убрать одну лишнюю. Также ребята встретились с самобытной поэтессой из поселка Тяжинский Ириной Анатольевной Юхатовой, прочитавшей стихи о родине.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/05/2019
Культура
Тяжин
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Новости Кузбасса

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