В Тяжинской центральной детской библиотеке прошел познавательный час «История земли Тяжинской»

Встреча была посвящена 95-летию Тяжинского района. Библиотекарь Светлана Александровна Труханова познакомила воспитанников Тяжинского детсада № 1 «Березка» с интересными фактами из истории района. Ребятишки узнали много нового о жителях района и их быте, о строительстве Московско-Сибирского тракта и железнодорожной магистрали.

Ребятишки разгадывали загадки о лекарственных растениях и деревьях родного края. Дети приняли участие в игре «Четвертый лишний», где необходимо было из предложенных картинок с изображениями лесной растительности убрать одну лишнюю. Также ребята встретились с самобытной поэтессой из поселка Тяжинский Ириной Анатольевной Юхатовой, прочитавшей стихи о родине.