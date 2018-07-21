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В Тяжинской центральной детской библиотеке прошла Неделя библиографических знаний

В течение недели «Хочу читать. С чего начать?» читатели могли посетить пресс-фуршет «Что принес нам почтальон». Библиотекарь Галина Ивановна Леонтьева провела обзор периодических изданий, рассказала об истории, разделах и рубриках журналов. Каждый юный гость библиотеки имел возможность выбрать журнал по своему вкусу и здесь же его «попробовать».
Ребята читали рассказы, стихи, поучительные истории, отвечали на вопросы тестов, викторин, разгадывали ребусы и кроссворды из журналов. В читальном зале библиотеки была организована книжная выставка «Лето на книжной полке», где были представлена литература для летнего чтения из фонда библиотеки.
В течение недели пользователи знакомились с книжной выставкой и получали рекомендательные списки «Книги в летнем рюкзаке». Кроме этого ребята смогли порекомендовать ровесникам свои любимые книги. На мастер-классе «Я веселая закладка» юные читатели проявили творческие способности, фантазию и воображение.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
21/07/2018
Культура
Тяжин
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