В Тяжинской центральной детской библиотеке прошла Неделя библиографических знаний

В течение недели «Хочу читать. С чего начать?» читатели могли посетить пресс-фуршет «Что принес нам почтальон». Библиотекарь Галина Ивановна Леонтьева провела обзор периодических изданий, рассказала об истории, разделах и рубриках журналов. Каждый юный гость библиотеки имел возможность выбрать журнал по своему вкусу и здесь же его «попробовать».

Ребята читали рассказы, стихи, поучительные истории, отвечали на вопросы тестов, викторин, разгадывали ребусы и кроссворды из журналов. В читальном зале библиотеки была организована книжная выставка «Лето на книжной полке», где были представлена литература для летнего чтения из фонда библиотеки.

В течение недели пользователи знакомились с книжной выставкой и получали рекомендательные списки «Книги в летнем рюкзаке». Кроме этого ребята смогли порекомендовать ровесникам свои любимые книги. На мастер-классе «Я веселая закладка» юные читатели проявили творческие способности, фантазию и воображение.