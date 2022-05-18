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В Тяжинской центральной детской библиотеке прошла встреча «ВО! круг книг»

Ее цель – формирование престижа книги и чтения среди подростков. С учащимися 8 «Г» класса Тяжинской средней школы № 1 имени Н. И. Масалова встретились представители разных сфер деятельности, достигшие успеха.
Директор Тисульской средней школы Юлия Владимировна Конева, педагог центра дополнительного образования Ольга Владимировна Толстова, руководитель народного коллектива театра «Лица» и образцового коллектива театра-студии «поМОСТ» Марина Георгиевна Чипилева поделились с ребятами впечатлениями о любимых книгах детства, произведениях, повлиявших на выбор жизненного пути. Рассказали, также, что читают сейчас и дали совет по выбору книг для чтения.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
18/05/2022
Культура
Тяжин
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