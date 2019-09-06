В Тяжинской центральной детской библиотеке состоялся районный семейный конкурс

В конкурсе «Родной район, что сердцу дорог», посвящённом 95-летию Тяжинского района, участвовали семьи Рудко и Буренковых (посёлок Тяжинский), семья Худайбердиевых (деревня Георгиевка), семья Барановых (деревня Акимо-Анненка). В состав жюри вошли заведующая центром славянской культуры «Ярославна» Ксения Сергеевна Брюханова, библиотекарь юношеского абонемента Тяжинской центральной районной библиотеки имени Н.И. Масалов Наталья Ивановна Дурнова и библиотекарь отдела комплектования и обработки литературы Тяжинской центральной районной библиотеки имени Н. И. Масалов Наталья Серафимовна Картавых.

Каждая семья представила видеоролик «Семейная история», где конкурсанты рассказывали о своей семье, о ее уникальности, интересных фактах, историях, событиях с момента знакомства и по сегодняшнее время. В конкурсе визитная карточка «Вот они мы» – представляли краткий рассказ о тех членах семьи, которые присутствуют на конкурсе, свой девиз.

Отвечая на вопросы викторины «Нет района краше, родней и чудесней», участники семейного конкурса показали отличные знания об истории Тяжинского района. В конкурсе «Нас посетило вдохновение!!!» участники представили творческий номер. Каждая семья отличалась артистичностью, оригинальностью и творческим подходом. По итогам конкурса победила семья Буренковых. Все участники были награждены специальными дипломами и памятными сувенирами.