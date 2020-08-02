В Тяжинской центральной окружной библиотеке открылась книжная выставка «Никто кроме нас»

За сутки в Кузбассе еще у 72 человек обнаружили коронавирус Оперативный штаб опубликовал актуальную статистику по коронавирусу в Кузбассе на 31 июля. За...

Активисты провели акцию по сохранению автодороги Новокузнецк-Апанас Отсыпали скальником с отработанного карьера. Об акции было известно заранее.

В Кузбассе директора фирмы обвиняют в поставке контрафактных сигарет Следователь УМВД по Новокузнецку завершил расследование уголовного дела в отношении 51-летнего...