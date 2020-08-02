В Тяжинской центральной окружной библиотеке открылась книжная выставка «Никто кроме нас»

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На выставке, посвященной 90-летию воздушно-десантных войск России, представлены художественные произведения, стихотворения и песни о ВДВ. Также здесь можно познакомиться с информацией об истории создания войск, о герое Советского Союза генерале Василии Маргелове. Оригинальность выставки подчеркивают атрибуты воздушно- десантных войск - берет, тельняшка и флаг.
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