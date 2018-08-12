В Тяжинской центральной районной библиотеке имени Николая Ивановича Масалова прошел час информации «Лесные ягоды»

С помощью слайд презентации представители районного отделения общественной организации «Российское общество глухих» познакомились с лесными ягодами, которые растут в разных уголках России. Главный библиотекарь Виктория Викторовна Рябовалова рассказала о том, какими полезными свойствами они обладают, как хранятся и как их правильно перерабатывать, чтобы сохранить больше витаминов.

Собравшиеся поделились друг с другом рецептами блюд с ягодами. В заключение встречи участники мероприятия поучаствовали в шуточном тесте «Определи характер по любимой ягоде».