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В Тяжинской центральной районной библиотеке имени Николая Ивановича Масалова прошел час информации «Лесные ягоды»

С помощью слайд презентации представители районного отделения общественной организации «Российское общество глухих» познакомились с лесными ягодами, которые растут в разных уголках России. Главный библиотекарь Виктория Викторовна Рябовалова рассказала о том, какими полезными свойствами они обладают, как хранятся и как их правильно перерабатывать, чтобы сохранить больше витаминов.
Собравшиеся поделились друг с другом рецептами блюд с ягодами. В заключение встречи участники мероприятия поучаствовали в шуточном тесте «Определи характер по любимой ягоде».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/08/2018
Культура
Тяжин
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