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В Тяжинской ДХШ № 13 прошла экскурсия для подростков

Преподаватели детской художественной школы сделали для ребят обзор выставок. Так дети познакомились с творчеством выпускницы школы Анны Мельман. Ее работы представлены на выставке «Творить мой выбор!». Выставка творческих работ учащихся и преподавателей школы «Мы помним твой подвиг, солдат!» посвящена 100-летию со дня рождения Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова.
Затем дети из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних приняли участие в мастер-классе по живописи. Ребята рисовали акварельными красками на мольбертах постановку, предложенную на выбор. Выполненные работы подростки забрали себе на память.

Культура
Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/01/2023
Культура
Образование
Тяжин

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