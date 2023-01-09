В Тяжинской ДХШ № 13 прошла экскурсия для подростков

Преподаватели детской художественной школы сделали для ребят обзор выставок. Так дети познакомились с творчеством выпускницы школы Анны Мельман. Ее работы представлены на выставке «Творить мой выбор!». Выставка творческих работ учащихся и преподавателей школы «Мы помним твой подвиг, солдат!» посвящена 100-летию со дня рождения Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова.

Затем дети из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних приняли участие в мастер-классе по живописи. Ребята рисовали акварельными красками на мольбертах постановку, предложенную на выбор. Выполненные работы подростки забрали себе на память.