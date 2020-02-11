В Тяжинской ДХШ № 13 прошла выставка периодических изданий «Я дружу с библиотекой»

По инициативе губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева 2020 год объявлен в регионе Годом библиотек.
Работники Тяжинской центральной детской библиотеки Галина Ивановна Леонтьева и Татьяна Владимировна Новикова рассказали о библиотеке и ее услугах. Учащиеся детской художественной школы особенно заинтересовались журнальными страничками с играми, ребусами, кроссвордами.
Также библиотекари оформили информационный стенд, с целью трансляции книжной культуры, продвижения к потребителям библиотечных ресурсов, продукции и услуг.
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