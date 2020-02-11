В Тяжинской ДХШ № 13 прошла выставка периодических изданий «Я дружу с библиотекой»

В Новокузнецке перекрыли ещё один участок на Металлургов До 11 февраля часть дороги (от вокзала до улицы Кутузова) ещё функционировала, но и здесь движение...

В Кемерове эвакуировали посетителей гипермаркета Гипермаркет сегодня эвакуировали в Кемерове.

Полицейские поймали вонзившего в иномарку трубу новокузнечанина Кузбассовец, который накануне атаковал во дворе дома иномарку с помощью металлической трубы, был...