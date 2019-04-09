В Тяжинской ДХШ № 13 прошла выставка, посвященная Году театра в России

Без вести пропавшего подростка в Кузбассе нашли живым В Прокопьевске сотрудники полиции нашли живым без вести пропавшего 15-летнего школьника. Ранее...

Новокузнецк не смог стать крупнейшим городом Кузбасса Численность населения Кемерова в первом квартале 2019г. составила 558 тыс. 662 человека, что на 6...

Поведение кемеровчан восхитило солиста группы «Руки вверх» Публика, собравшаяся на концерт солиста группы "Руки вверх" Сергея Жукова в Кемерове,...