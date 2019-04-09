В Тяжинской ДХШ № 13 прошла выставка, посвященная Году театра в России

Учащиеся и педагоги детской художественной школы, готовясь к выставке «Волшебный мир сцены», прежде всего, изучили историю возникновения театральных представлений.
На выставке были представлены маски придуманные учениками, выполненные акварелью, гуашью, тушью, вырезанные из бумаги. Также ребята изобразили костюмы различных эпох и народов, композиции театрализованных представлений. В экспозициях также были представлены работы прошлых лет.
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