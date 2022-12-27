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В Тяжинской ДШИ № 31 прошел концерт «Волшебный звездопад»

Атмосферу праздника создали песни «Добрый Новый год», «Волшебник Дед Мороз», «Песенка сладкоежек», «Зимняя сказка» и многие другие. Их исполнили учащиеся отделения эстрадного пения – юные вокалисты и участники вокальных ансамблей «Очаровашки», «Капитошка», «СуперДетки» и «Радуга».
Ведущие праздника, в образе волшебных фей пригласили гостей нарядить новогоднюю елочку яркими звездами талантов. После каждого номера концертной программы на елочке появлялась новая звездочка.
В финале праздника директор Тяжинской детской школы искусств № 31 Татьяна Владимировна Астраханцева вручила дипломы за победу в международных конкурсах «Сибириада» и «Дорога к успеху» учащейся 3 класса Дарье Калентьевой, а также премии отличникам учебы.

Культура
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Тяжин
kuzbassnews.ru
27/12/2022
Культура
Образование
Тяжин
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