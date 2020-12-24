В Тяжинской ДШИ № 31 прошло театрализованное представление «Посвящение в первоклассники»

В Новокузнецке построят новую ледовую арену с залом для керлинга Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил о том, что в городе будет построена ледовая арена....

Мэр Новокузнецка рассказал, что подозревает водителей новых автобусов в хищениях Жители Новокузнецка сообщили мэру, что водители новых автобусов отключают валидаторы, чтобы платили...

Депутат кузбасского парламента стал ректором СибГИУ По данным портала партии Единая Россия, членом которой является Юрьев, он был избран депутатом...