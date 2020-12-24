Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжинской ДШИ № 31 прошло театрализованное представление «Посвящение в первоклассники»

Вместе со сказочными героями учащиеся первого класса отправились в волшебную страну творчества. Во время путешествия они смогли увидеть яркие выступления учащихся хоровых классов, отделения народных инструментов, отделений эстрадного и народного пения, отделения фортепиано.
В пути первоклассников сопровождали учащиеся отделения театрального искусства в образе героев сказок и преподаватели школы в образе музыкальных волшебников – феи и сказочника. Ученикам были вручены символические лепестки волшебного цветка творчества и памятные медали первоклассников.
Учащихся первых классов поздравила с праздником директор школы искусств Татьяна Владимировна Астраханцева. Праздник завершился торжественной клятвой учеников о преданности искусству и стремлению к знаниям.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
24/12/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Новокузнецке построят новую ледовую арену с залом для керлинга
Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил о том, что в городе будет построена ледовая арена....
Мэр Новокузнецка рассказал, что подозревает водителей новых автобусов в хищениях
Жители Новокузнецка сообщили мэру, что водители новых автобусов отключают валидаторы, чтобы платили...
Депутат кузбасского парламента стал ректором СибГИУ
По данным портала партии Единая Россия, членом которой является Юрьев, он был избран депутатом...
Новокузнецкие дорожники запретят парковку на двух участках в зависимости от дня
После новогодних праздников на двух участках в южной столице Кузбасса введут ограничение парковки,...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus