В Тяжинской ДШИ № 31 прошло театрализованное представление «Посвящение в первоклассники»

Вместе со сказочными героями учащиеся первого класса отправились в волшебную страну творчества. Во время путешествия они смогли увидеть яркие выступления учащихся хоровых классов, отделения народных инструментов, отделений эстрадного и народного пения, отделения фортепиано.
В пути первоклассников сопровождали учащиеся отделения театрального искусства в образе героев сказок и преподаватели школы в образе музыкальных волшебников – феи и сказочника. Ученикам были вручены символические лепестки волшебного цветка творчества и памятные медали первоклассников.
Учащихся первых классов поздравила с праздником директор школы искусств Татьяна Владимировна Астраханцева. Праздник завершился торжественной клятвой учеников о преданности искусству и стремлению к знаниям.
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