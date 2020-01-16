В Тяжинской ДШИ № 31 состоялся концерт «Рождественские встречи»

В Улан-Удэ вручат приз за музейное селфи Сегодня, 15 января, во всём мире пройдёт популярная сетевая акция #MuseumSelfie. В этот день...

Прокуратура начала проверку из-за невывоза мусора на юге Кузбасса Прокуратура Кемеровской области организовала проверку исполнения законодательства об отходах...

Добыча угля в Кузбассе по итогам 2019 года сократилась на 1,7% Объемы добычи угля в Кемеровской области, на предприятия которой приходится около 60% всей...