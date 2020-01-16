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В Тяжинской ДШИ № 31 состоялся концерт «Рождественские встречи»

Более двадцати лет в праздничные дни Тяжинская детская школа искусств радует жителей района концертом «Рождественские встречи». В программе принимают участие выпускники школы разных лет. В 2020 году в концерте приняли участие 14 выпускников ДШИ № 31.
Праздничное настроение слушателям дарили известные в районе творческие коллективы: ансамбль русской песни «Барыня», ансамбль народных инструментов «Миниатюра», ансамбль русской песни «Сибиряки», ансамбль эстрадной песни «Очаровашки». Борислав Петрович Сумин порадовал слушателей виртуозной игрой на фортепьяно. Яркое впечатление осталось от проникновенной, эмоциональной игры на балалайке Матвея Пасько.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
16/01/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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