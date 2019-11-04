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В Тяжинской ДШИ № 31 состоялся праздник «Посвящение в первоклассники – 2019»

Преподаватели и учащиеся школы подготовили театрализованное представление «В царстве творческих наук», в котором были задействованы различные персонажи: Незнайка, Медуница, Знайка, Синеглазка, Магистр, Королева, фея Музыка, фея Вокала, фея Нот, фея Эстрады. Интересный сценарий написал преподаватель ДШИ № 31 Алексей Васильевич Суханов.
В сказочном представлении приняли участие учащиеся отделения театрального искусства, юные пианисты Элина Лобенко и Тимур Байрамов, балалаечники Арсений Пасько и Владимир Григоров, солистка отделения народного пения Полина Азарова, хор «Веселые нотки», ансамбли «Радуга», «Очаровашки» (руководитель Татьяна Владимировна Астраханцева), ансамбль «Родничок» (руководитель Галина Сергеевна Фролова).
Коллектив преподавателей надеется, что этот праздник станет началом новой традиции школы и будет проводиться ежегодно. Педагоги уверены, что для ребят это театрализованное представление со сказочными героями, конкурсами и концертными номерами станет важной вехой на пути к вершинам искусства.
Представление получилось ярким, радостным и торжественным. Администрация школы подготовила для каждого первоклассника памятные медали «Юный музыкант» и «Юный актер», которые всем первоклассникам вручила Королева творческих наук (директор школы Татьяна Владимировна Астраханцева).

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/11/2019
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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