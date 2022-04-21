В Тяжинской ДШИ № 31 состоялся XV школьный конкурс исполнителей эстрадной песни «Золотой камертон»

В конкурсной программе приняли участие 20 юных вокалистов. Конкурсанты с успехом продемонстрировали свои вокальные и сценические навыки.

В группе 1, 2 классов Лауреатом I степени стала Дарья Калентьева. Лауреат II степени – Мирослава Старцева, Лауреат III степени – Дарья Толстова.

В группе третьеклассников Лауреат I степени – Карина Чухрова. Лауреатом II степени признана Вероника Ткач. Лауреатами III степени стали Виктория Пешнина и Ксения Иванова.

В группе 4-5 классов Лауреат I степени – Софья Власова. Лауреат II степени – Елизавета Якушина, Лауреат III степени – Алиса Вильховецкая.

По итогам конкурсных прослушиваний всем участникам были вручены дипломы, а лауреатам I степени – памятные сувениры «Золотой микрофон».