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В Тяжинской ДШИ № 31 состоялся XV школьный конкурс исполнителей эстрадной песни «Золотой камертон»

В конкурсной программе приняли участие 20 юных вокалистов. Конкурсанты с успехом продемонстрировали свои вокальные и сценические навыки.
В группе 1, 2 классов Лауреатом I степени стала Дарья Калентьева. Лауреат II степени – Мирослава Старцева, Лауреат III степени – Дарья Толстова.
В группе третьеклассников Лауреат I степени – Карина Чухрова. Лауреатом II степени признана Вероника Ткач. Лауреатами III степени стали Виктория Пешнина и Ксения Иванова.
В группе 4-5 классов Лауреат I степени – Софья Власова. Лауреат II степени – Елизавета Якушина, Лауреат III степени – Алиса Вильховецкая.
По итогам конкурсных прослушиваний всем участникам были вручены дипломы, а лауреатам I степени – памятные сувениры «Золотой микрофон».

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kuzbassnews.ru
21/04/2022
Культура
Образование
Тяжин
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