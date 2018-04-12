В Тяжинской ДШИ № 31 состоялся XXI конкурс юных пианистов севера Кузбасса «Вдохновение»

Герой «Зимней вишни» превратился в злодея Пожарного обвинили в халатности, из-за которой погибли 37 человек По словам официального...

Особый противопожарный режим начнет действовать в Кузбассе с 15 апреля В период действия особого противопожарного режима штрафные санкции за несоблюдение правил пожарной...

За неделю в больницы Кузбасса с ОРВИ обратились более 15 тысяч человек За неделю в больницы обратились более 15 тысяч человек. При этом общее количество снизилось почти...