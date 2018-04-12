В Тяжинской ДШИ № 31 состоялся XXI конкурс юных пианистов севера Кузбасса «Вдохновение»

В конкурсе приняли участие 20 юных пианистов из городов: Анжеро-Судженск, Березовский, Тайга и поселка Тяжинский. Конкурс проходил в трех возрастных группах. Все участники исполняли программу из четырех произведений (полифония, крупная форма, пьеса, этюд).
В состав независимого жюри вошли Жанна Вячеславовна Олейникова – почетный работник среднего профессионального образования Российской Федерации, преподаватель Кемеровского областного музыкального колледжа, председатель предметной комиссии фортепиано (председатель жюри), Иван Николаевич Пестов – преподаватель Кемеровского областного колледжа культуры и искусств, Галина Анатольевна Островская, преподавателя ЦДМШ города Кемерова. Жюри отметило высокий уровень подготовки участников конкурса и качественный подбор конкурсных программ.
Управление культуры администрации Тяжинского муниципального района подготовило специальные призы для участников конкурса, благодарственные письма преподавателям и членам жюри. Всем юным музыкантам от администрации детской школы искусств № 31 были вручены дипломы и памятные сувениры. Специальными призами конкурса отмечены: Ирина Киреева (г. Березовский), Дарья Бобровская (г. Анжеро-Судженск) и Ксения Данн (г. Анжеро-Судженск).
Тяжинскую детскую школу искусств представляли восемь воспитанников. Результаты конкурса:
Первая возрастная группа
Лауреат II степени – Снежана Кокрятская (преподаватель Татьяна Владимировна Астраханцева)
Лауреат II степени – Дарья Крещенко (преподаватель Татьяна Владимировна Астраханцева)
Лауреат III степени – Кристина Матвиенко (преподаватель Ольга Александровна Воронкова)
Лауреат III степени – Елизавета Ткач (преподаватель Ольга Александровна Есип)
Вторая возрастная группа
Лауреат II степени – Диана-Мария Игнатенко (преподаватель Светлана Александровна Лунева)
Лауреат II степени – Анна Каратаева (преподаватель Светлана Александровна Лунева)
Лауреат III степени – Маргарита Богданова (преподаватель Ольга Александровна Воронкова)
Лауреат III степени – Аглая Петрова (преподаватель Татьяна Владимировна Астраханцева)
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