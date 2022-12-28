В Тяжинской окружной библиотеке состоялась информационная беседа «Искусства вечного даритель»

Исполнилось 190 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова – российского предпринимателя, мецената, коллекционера произведений русского изобразительного искусства, основателя Третьяковской галереи.

Специалисты окружной библиотеки имени Н. И. Масалова рассказали землякам о том, что Третьяковская галерея – это настоящая сокровищница русского изобразительного искусства. Участники информационной беседы познакомились с наиболее известными картинами выдающихся мастеров русской живописи из собрания Третьяковской галереи.