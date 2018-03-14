В Тяжинской районной больнице после капитального ремонта открылось родильное отделение

В ходе торжественного мероприятия выступили исполняющий обязанности начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Александр Васильевич Брежнев, глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин и главный врач Тяжинской районной больницы Денис Александрович Кузьмин.

От имени работников родильного отделения со словами признательности ко всем, кто причастен к этому событию обратилась заведующая акушерско-гинекологическим отделением районной больницы Елена Александровна Кулибабина.

Родильное отделение больницы оказывает специализированную медицинскую помощь беременным женщинам не только Тяжинского района, но также жительницам соседних Тисульского и Мариинского районов. В отделении квалифицированную акушерскую помощь ежегодно получают более 300 женщин. Здесь работают два врача, десять средних и шесть младших медицинских работников, в том числе два ветерана труда.

В 2016 году губернатором Кемеровской области было положительно рассмотрено ходатайство администрации Тяжинского муниципального района о выделении денежных средств на проведение капитального ремонта. До конца года была проведена работа по подготовке проектно-сметной документации и уже в январе 2017 года ремонт начался. Основная задача была, на действующих площадях заново создать отделение с нормативными зонами, для разделения потоков беременных.

Родильное отделение расположено в хирургическом корпусе на площади 570 квадратных метров. В рамках капремонта были проведены общестроительные работы, произведена замена систем отопления, водоснабжения, электроснабжения. Смонтирована новая система вентиляции с бактериологическими фильтрами, позволяющая подавать чистый воздух в стерильные зоны отделения. Установлена современная пожарная сигнализация. Теперь в случае возгорания сигнал на пульт пожарной охраны будет оправляться автоматически. Полностью заменена мебель в отделении, приобретены новые функциональные кровати для родовспоможения.

В обновленном отделении три индивидуальных родильных зала, в том числе изолированный бокс для беременных с инфекционными заболеваниями, пять палат совместного пребывания «Мать и дитя», три двухместные палаты для лечения патологии беременности.

Для оказания качественных медицинских услуг частично произведена замена медицинского оборудования, приобретено новое реанимационное место для проведения интенсивной терапии для новорожденных, фототерапевтический блок, низкотемпературный микропроцессорный холодильник для хранения плазмы, а также заменено дезинфекционное оборудование. В санитарных комнатах появились душевые кабины.

На капитальный ремонт родильного отделения Тяжинской больницы из областного бюджета направлено 13 млн. рублей, еще 1,5 млн. рублей – на приобретение нового оборудования. В ходе капитального ремонта проделана колоссальная работа, и сегодня родильное отделение соответствует всем нормативным требованиям. Это еще один шаг в направлении повышения доступности медицинской помощи для населения. Теперь у будущих мам теперь есть все условия для благополучного рождения детей.

Представители строительных организаций и работники районной больницы отмечены Почётными грамотами главы Тяжинского муниципального района и департамента охраны здоровья населения Кемеровской области. Для всех собравшихся прозвучали музыкальные номера в исполнении участников художественной самодеятельности районного Дома культуры «Юбилейный».