В Тяжинской районной больнице прошел День открытых дверей для школьников

Специалисты больницы рассказали учащимся 10-х классов школ райцентра о специфике работы медиков, о системе обучения в высших и средних медицинских учебных заведениях, а также о целевом обучении в медицинских учебных заведениях региона.

Школьники побывали в клинико-диагностической лаборатории, где познакомились с различными методами лабораторных исследований, в кабинете УЗИ, функциональной диагностики, рентгеновском кабинете. Самостоятельно попробовали на манекене проведение инъекций. Также они посетили стационарные отделения учреждения, где узнали об организации работы при оказании экстренной медицинской помощи.

Как отмечают медики, подобная профориентационная работа имеет большой потенциал, так как школьники, поступившие в медицинские ВУЗы по целевому направлению, по окончанию учёбы, возвращаются в лечебное учреждение уже в качестве специалистов. По мнению самих школьников, такие мероприятия помогают определиться с выбором профессии и заранее начать подготовку к поступлению в медицинские учебные заведения.