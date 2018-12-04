Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжинской районной больнице прошел День открытых дверей для школьников

Специалисты больницы рассказали учащимся 10-х классов школ райцентра о специфике работы медиков, о системе обучения в высших и средних медицинских учебных заведениях, а также о целевом обучении в медицинских учебных заведениях региона.
Школьники побывали в клинико-диагностической лаборатории, где познакомились с различными методами лабораторных исследований, в кабинете УЗИ, функциональной диагностики, рентгеновском кабинете. Самостоятельно попробовали на манекене проведение инъекций. Также они посетили стационарные отделения учреждения, где узнали об организации работы при оказании экстренной медицинской помощи.
Как отмечают медики, подобная профориентационная работа имеет большой потенциал, так как школьники, поступившие в медицинские ВУЗы по целевому направлению, по окончанию учёбы, возвращаются в лечебное учреждение уже в качестве специалистов. По мнению самих школьников, такие мероприятия помогают определиться с выбором профессии и заранее начать подготовку к поступлению в медицинские учебные заведения.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
04/12/2018
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus