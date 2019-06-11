В Тяжинской районной больнице проведен капитальный ремонт палаты хирургического отделения

Работы проведены за счет собственных средств силами строительной бригады учреждения. В хирургическом отделении осуществлены все строительные мероприятия, проведена замена мебели. В ближайшей перспективе планируется провести ремонт палаты детского отделения.
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