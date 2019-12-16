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В Тяжинской районной больнице установлен современный рентгенаппарат

Новое оборудование получено в рамках реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Стоимость универсального цифрового рентгенаппарата – 11 млн 880 тыс. рублей.
Установка позволит повысить доступность рентгеновских исследований, сократить время исследования и обработки результата. Кроме того, новые технологии обеспечивают снижение дозы лучевой нагрузки на пациента. Мощность аппарата – 35-40 исследований в день.
Основными преимуществами цифровой рентгенографии по сравнению с традиционной является высокое качество изображения, возможность его цифровой обработки и выявления важных деталей, простота и скорость получения изображения. Кроме того, хранение информации в оцифрованном виде даст возможность создавать легкодоступные и мобильные рентгеновские архивы, передавать информацию на любые расстояния по сети.
Высокое качество снимков с возможностью их резервного копирования исключает необходимость в повторных процедурах с дополнительным облучением пациента. Еще одно достоинство нового оборудования – исключается необходимость в дорогостоящей пленке и реактивах.

Здоровье
Тяжин
kuzbassnews.ru
16/12/2019
Здоровье
Тяжин
Новости Кузбасса

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