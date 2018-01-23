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В Тяжинской средней школе № 2 прошла интерактивно-интеллектуальная игра «Кузбасс – частица Родины моей»

Работники Тяжинской центральной детской библиотеки познакомили учащихся 5, 7-х классов с историей Кемеровской области, с природными богатствами родного края.
Также ребятам рассказали о знаменитых людях Кузбасса: Михаиле Алексеевиче Подгорбунском, Амане Гумировиче Тулееве, Алексее Архиповиче Леонове и многих других.
В ходе игры школьники показали отличные знания в области краеведения, истории, литературы, изобразительного искусства, музыки. Большой интерес у ребят вызвала книжная выставка, на которой были представлены издания о родном крае: «Семь чудес Кузбасса», «Красная книга Кемеровской области», «Природа Кузбасса» Андрея Николаевича Куприянова, «История Кузбасса» Веры Леонидовны Лавриной.

Культура
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Тяжин
kuzbassnews.ru
23/01/2018
Культура
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Тяжин
Новости Кузбасса

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