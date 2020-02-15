В Тяжинской СШ № 3 прошел информационный час по антитеррористической безопасности

В мероприятии «Мы хотим жить в мире» приняли участие учащиеся 7 «А» класса. В ходе программы ребята узнали, что такое терроризм, террор, кто такие террористы. Все присутствующие познакомились с правилами поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных действиями террористов.

Школьники получили информацию о том, что делать, если на улице началась стрельба и куда звонить в чрезвычайной ситуации. Для просмотра ребятам был предложен фильм «Терроризм – как не стать его жертвой».