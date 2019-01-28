В Тяжинской СШ № 3 прошла беседа по профилактике правонарушений среди подростков

Организовали мероприятие библиограф публичного центра правовой информации Тяжинской центральной районной библиотеки имени Н. И. Масалова Мария Александровна Удалая и библиограф Тяжинской центральной детской библиотеки Галина Ивановна Леонтьева.

Инспектор подразделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Тяжинскому району лейтенант полиции Наталья Дмитриевна Нейман рассказала учащимся 6 «Б» класса о видах и отличиях правонарушений и юридической ответственности.

Ведущие провели игры: «Рефлексия», «Определи ответственность», «Преступление и наказание». Детям были предложены различные ситуации, когда им нужно было отличить правонарушение от проступка и преступления, определить юридическую ответственность. Мероприятие сопровождалось презентацией «Ты и закон».