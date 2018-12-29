В Тяжинскую районную больницу поступил новый автомобиль скорой помощи

Полноприводная машина УАЗ оснащена медицинским оборудованием. В комплекте: дефибрилляторы, аппараты ЭКГ и ИВЛ, кислородные маски-ингаляторы, носилки и другое. Главный врач Тяжинской районной больницы Денис Александрович Кузьмин отметил, что новый автомобиль будет задействован преимущественно на транспортировке тяжелобольных пациентов в профильные учреждения.

За последние годы автопарк районной больницы обновился. Сегодня он насчитывает 6 автомобилей скорой медицинской помощи. Из них нужно заменить только одну машину старше семи лет. Остальные автомобили эксплуатируются менее пяти лет.

Всего накануне Нового года парк скорой медицинской помощи Кузбасса пополнили 25 новых автомобилей. В распоряжение медицинских организаций 17 городов и районов были переданы 13 ГАЗелей и 12 УАЗов.