В Тяжинскую районную больницу поступило медицинское оборудование

Автоматический рефрактокератометр – неотъемлемый элемент оснащения любого современного офтальмологического кабинета. С помощью этого оборудования проводятся комплексные и высокоточные исследования, позволяющие выявить широкий спектр дисфункций, отклонений и болезней зрительных органов, в том числе на ранних стадиях. Медоборудование поступило в рамках реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения».
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