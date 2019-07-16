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В Тяжинскую районную больницу поступило медицинское оборудование

Автоматический рефрактокератометр – неотъемлемый элемент оснащения любого современного офтальмологического кабинета. С помощью этого оборудования проводятся комплексные и высокоточные исследования, позволяющие выявить широкий спектр дисфункций, отклонений и болезней зрительных органов, в том числе на ранних стадиях. Медоборудование поступило в рамках реализации федерального проекта «Развитие детского здравоохранения».

Здоровье
Тяжин
kuzbassnews.ru
16/07/2019
Здоровье
Тяжин
Новости Кузбасса

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