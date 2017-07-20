Новости Кузбасса

С начала года в рамках программы «Социально-инженерное обустройство объектов социальной инфраструктуры Калтанского городского округа на 2014-2019г.г.» на ремонтные работы учреждениям культуры выделено более 3 млн. рублей из местного бюджета и свыше 700 тыс. руб от иной приносящей доход деятельности учреждений.

За это время в одном из зданий школы искусств № 43 выполнили покраску ограды и цоколя здания, заменили электропроводку, по всему контуру другого здания школы сделали утепление пенопластом, установили светильники. Электропроводку заменили и в школе искусств № 37, а также КДЦ «Сюрприз».

В школе искусств № 42 произвели побелку кабинетов, коридоров и подсобных помещений, заменили поврежденную часть кровли, покрытую металлочерепицей, и отремонтировали уличное освещение. Новый козырек появился над входом в Центральную библиотеку города.

В ДК «Энергетик» утеплили кассу и чердачное помещение здания, сегодня ведутся работы по ремонту крыльца центрального входа. К началу учебного года в школе искусств № 37 планируется отремонтировать кровлю и закончить замену окон на ПВХ.

Своей очереди ждет и само управление культуры, где необходимо провести ремонт помещений и козырька.