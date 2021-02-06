В учреждениях культуры Тяжинского округа прошли фолк-уроки

Тематические онлайн-занятия посвящены нематериальному культурному наследию народов России.
Преподаватель Тяжинской детской художественной школы № 13 Дмитрий Михайлович Тарасенко дал мастер-класс по созданию глиняной посуды на гончарном круге.
Работники Итатского ГДК - филиала Центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности провели для детей мастер-классы по плетению русской косы и созданию цветочных венков. Также здесь подготовили традиционный русский свадебный обряд.
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