Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В учреждениях культуры Тяжинского округа прошли мероприятия, посвящённые дню Государственного флага РФ

В центре народного творчества и культурно-досуговой деятельности прошли акции, беседы, тематические программы. Работники Кубитетского СДК провели для земляков информационный час «Три полоски флага - это неспроста».
В Нововосточном СДК прошел квест «Российский триколор», в Георгиевском секторе Даниловского СДК – мастер-класс «Изготовление флажков и открыток», в Даниловском СДК – викторина «Мой флаг - моя история», в Изындаевском секторе Новоподзорновского СДК – игровая программа.
Участники художественной самодеятельности Малопичугинского СДК поздравили комбайнеров и работников сушильного комплекса во время уборки зерновых культур, провели для хлеборобов концертную программу «Гордо реет флаг России».
Работники Акимо-Анненского СДК организовали велопробег, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации. В Новомарьинском секторе Итатского ГДК прошла выставка рисунков.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
22/08/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Минздраве Кузбасса прокомментировали новые случаи COVID-19
В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусом заболели ещё 92 человека. При этом в тройке лидеров по...
В Кемерове приставы закрыли кафе на 90 суток из-за кишечной палочки
Судебные приставы в Кемерове получили материалы исполнительного производства о закрытии кафе на 90...
В Кемерове на три дня изменится расписание автобуса и маршрутки № 127
В Кемерове на три дня изменится движение автобуса № 127 и маршрутного такси № 127т. Это связано с...
Илья Середюк рассказал о формате проведения школьных линеек 1 сентября
Линейки, посвященные началу нового учебного года, пройдут во всех школах региона 1 сентября....
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus