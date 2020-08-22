В учреждениях культуры Тяжинского округа прошли мероприятия, посвящённые дню Государственного флага РФ
В центре народного творчества и культурно-досуговой деятельности прошли акции, беседы, тематические программы. Работники Кубитетского СДК провели для земляков информационный час «Три полоски флага - это неспроста».
В Нововосточном СДК прошел квест «Российский триколор», в Георгиевском секторе Даниловского СДК – мастер-класс «Изготовление флажков и открыток», в Даниловском СДК – викторина «Мой флаг - моя история», в Изындаевском секторе Новоподзорновского СДК – игровая программа.
Участники художественной самодеятельности Малопичугинского СДК поздравили комбайнеров и работников сушильного комплекса во время уборки зерновых культур, провели для хлеборобов концертную программу «Гордо реет флаг России».
Работники Акимо-Анненского СДК организовали велопробег, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации. В Новомарьинском секторе Итатского ГДК прошла выставка рисунков.
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