В управлении ПФР по Тяжинскому району состоялся «День открытых дверей» для старшеклассников

Выпускникам 9-11-х классов школ районного центра рассказали, о специфике работы пенсионных фондов. Специалисты объяснили ребятам, что такое СНИЛС и почему, сегодня, страховой номер индивидуального лицевого счёта так важен для граждан.
Школьники узнали о том, как начисляются пенсии и посмотрели, где хранятся архивные дела. Также ребятам рассказали о требованиях, предъявляемых к специалистам управления. Все они должны иметь высшее юридическое или экономическое образование.
Старшеклассники получили уникальную возможность своими глазами увидеть, как работают сотрудники управления Пенсионного фонда России.
28/03/2018
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