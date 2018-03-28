В управлении ПФР по Тяжинскому району состоялся «День открытых дверей» для старшеклассников

СК оценит действия звонившего в морги пранкера СК вышел на след иностранного пранкера, который распространял ложную информацию о числе погибших...

Тулеев призвал не спекулировать на трагедии в Кемерово «Про трагедию вы все знаете, и вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей...

Охранник объяснил причину отключения сигнализации в ТЦ «Зимняя вишня» Охранник ТЦ «Зимняя вишня» Сергей Антюшин объяснил следователям причину отключения сигнализации в ...