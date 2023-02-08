В Управлении Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу прошел комплекс мероприятий пожарной безопасности
В областном центре под руководством начальника инспекции пожарной безопасности Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу капитана Александра Кривопалова проведен комплекс профилактических занятий на объектах вневедомственной охраны.
В рамках мероприятия до личного состава подразделения доведена информация о правилах поведения при обнаружении пожара, об использовании первичных средств пожаротушения, а также осуществлена учебная тренировка по эвакуации. Кроме этого, проверена исправность автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией.
По завершению занятий капитан Кривопалов вручил личному составу буклеты с требованиями пожарной безопасности.
Фото: Росгвардия
08/02/2023