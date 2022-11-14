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В Управлении Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу завершилась итоговая проверка за 2022 год

 В Кемеровской области первый заместитель начальника штаба Cибирского округа Росгвардии генерал-майор Александр Певцов проинспектировал направления деятельности подразделений территориального управления Росгвардии.

За несколько дней в Управлении Росгвардии по Кемеровской области -Кузбассу было проверено состояние боевой, служебной и физической подготовки. Также была дана оценка качества предоставления государственных услуг, контроля в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности. Работа группы Сибирского округа проходила комплексно, с охватом всех подразделений, включая ОМОН, СОБР, вневедомственную охраны и центр лицензионно-разрешительной работы.

 По истечению проверочной недели дана положительная оценка уровню знаний руководящих документов и нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность ведомства, а также практическим навыкам действий по предназначению.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
14/11/2022
Общество
Кемерово

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