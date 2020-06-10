В управлении Росгвардии по Кемеровской области проходит выставка рисунков «Кузбасс глазами детей»

В честь Дня защиты детей и 300-летия Кузбасса региональная Росгвардия организовала дистанционный конкурс детского творчества. Участниками мероприятия стали дети сотрудников и военнослужащих войск правопорядка. В номинации «Изобразительное искусство» представлены детские художественные рисунки. Ребятам было предложено нарисовать природу и любимые места родного края.

Работы юных художников выставлены в здании территориального управления Росгвардии Кузбасса, где каждый может познакомиться с детским творчеством.

Всего в проекте приняли участие около 50 детей со всей области. Самых талантливых художников определят в ходе интернет-голосования в официальном сообществе в «ВКонтакте» - «Росгвардия по Кемеровской области».