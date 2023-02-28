В Управлении Россельхознадзора прошло мероприятие, посвященное патриотическому воспитанию сотрудников

22 февраля 2023 года в Управлении Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в режиме видео-конференц-связи прошло мероприятие, посвященное патриотическому воспитанию сотрудников в преддверии праздника - Дня защитника Отечества, когда мы чествуем представителей отечественных Вооруженных Сил и других силовых структур, обеспечивающих безопасность нашей страны и всех мужчин страны.

Мероприятие проведено с участием ведущего специалиста по связи с общественностью Хакасского краеведческого музея Эльвирой Самриной и сотрудников трех регионов, подконтрольных Управлению.

Так, в ходе мероприятия были затронуты вопросы, чем важен праздник в России, почему именно 23 февраля следует советскими лидерами в качестве даты, ставшей официальным Днем Красной армии, почему советское руководство уделяло чрезмерное внимание вооруженным силам и т.д. Повышенное внимание к дате – 23 февраля отмечено уже в годы Великой Отечественной войны. Период Великой Отечественной в целом характеризуется возрождением многих традиций, существовавших ещё в дореволюционной России, в частности, возвращением погон. Важно не только сохранение данного праздника, но и сохранение сложившейся даты. Ибо традиция проведения торжественных мероприятий, трансляция определённых представлений, передача памяти и опыта зачастую тесно связаны не только с конкретными событиями, но и с конкретным днём. И этот день – 23 февраля – четко отложился в сознании россиян, формируя их идентичность, делая их частью огромной и великой культуры.

В конце мероприятия была проведена интеллектуальная игра по командам на знание воинских званий России, мест Воинской славы, на знание Героев былых времён, а также символов воинской доблести и т.д. Все сотрудники приняли активное участие и на все вопросы были даны полные ответы, победа была командная.