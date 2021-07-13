В Управлении вневедомственной охраны кузбасской Росгвардии подвели итоги работы за первое полугодие

В областном центре начальник управления вневедомственной охраны территориального органа Росгвардии полковник Владимир Шемерянкин в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с руководителями подразделений и служб, озвучив итоги служебно-боевой деятельности за первое полугодие.

За отчетный период экипажи Росгвардии осуществили свыше 12 тысяч выездов по заявкам дежурных частей территориальных органов внутренних дел о преступлениях, правонарушениях и происшествиях. В результате стражи правопорядка задержали 339 граждан, подозреваемых в различных преступлениях, пресекли более 2,8 тысяч правонарушений. На маршрутах патрулирования экипажи Росгвардии обнаружили и задержали 214 человек, которые находились в розыске.

Всего с начала года под защиту Росгвардии принято 1 084 различных объектов, а также более 870 мест проживания и хранения имущества граждан. Всего Росгвардия Кузбасса обеспечивает имущественную безопасность на 8 765 объектах и 26 857 мест проживания и хранения имущества граждан. Краж на них не допущено.

По итогам совещания полковник Шемерянкин поблагодарил личный состав отделов вневедомственной охраны Анжеро-Судженска, Топок и Киселевска за высокие показатели в служебной деятельности.