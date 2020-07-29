В Верх-Чебуле началось сооружение вертолетной площадки для санитарной авиации

Работы ведутся в рамках национального проекта «Здравоохранение». Транспортировка тяжелобольных по воздуху дает больший шанс на благополучное выздоровление.
Место для вертолетной (эвакуационной) площадки отведено между улицей Губернаторской и выездом на федеральную трассу. Это поляна, удаленная от жилых домов и в то же время примыкающая к асфальтированной трассе, а с другой стороны, имеющая выход на Падунский проезд, который вскоре будет заасфальтирован. Общий размер площадки 50 на 50 метров, а место для посадки вертолета – 20 на 20.
В настоящее время ведутся подготовительные работы – снимается верхний слой почвы.
29/07/2020
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