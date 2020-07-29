Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Верх-Чебуле началось сооружение вертолетной площадки для санитарной авиации

Работы ведутся в рамках национального проекта «Здравоохранение». Транспортировка тяжелобольных по воздуху дает больший шанс на благополучное выздоровление.
Место для вертолетной (эвакуационной) площадки отведено между улицей Губернаторской и выездом на федеральную трассу. Это поляна, удаленная от жилых домов и в то же время примыкающая к асфальтированной трассе, а с другой стороны, имеющая выход на Падунский проезд, который вскоре будет заасфальтирован. Общий размер площадки 50 на 50 метров, а место для посадки вертолета – 20 на 20.
В настоящее время ведутся подготовительные работы – снимается верхний слой почвы.

Здоровье
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
29/07/2020
Здоровье
Верх-Чебула

Популярное за месяц
Режим повышенной готовности продлен в Кузбассе еще на две недели
О снятии режима усиленного лабораторного контроля с рыбоперерабатывающего предприятия Кемеровской области
Бороковская сельская библиотека Кузбасса вошла в тройку победителей всероссийского конкурса
39 педагогов получат по 1 млн рублей по программе «Земский учитель»
На мосту через Лебяжью начинает действовать объезд
В Кемерово пройдет лекция «Коронавирус: симптомы, общая информация, профилактические действия»
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

67 случаев коронавируса выявлено в Кузбассе за сутки
Региональный оперативный штаб представил новую сводку по заболеваемости населения Кемеровской...
Власти на сутки запретят кузбассовцам покупать алкоголь
Продажа спиртного в Кемеровской области временно окажется под запретом в связи с выдачей аттестатов...
В Кемерове снесут ещё несколько незаконно размещённых объектов
Власти Кемерова приняли решение о демонтаже ещё ряда незаконно размещённых объектов. Об этом...
В Кемерове на старом мосту нашли тело мужчины
Накануне, 28 июля, в Кемерове на старом Кузнецком мосту был обнаружен труп мужчины. Судя по снимкам...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus