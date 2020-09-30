В Верх-Чебуле началось строительство новой котельной для центральной части поселка

На первом этапе ведутся подготовительные работы – копаются котлованы под будущие здания котельной. Местонахождение нового объекта ЖКХ – за зданием казначейства по улице Восточной рядом с бывшей пилорамой межлесхоза.

Старая котельная экологичностью не отличалась – засыпала поселок сажей. Новая котельная будет располагаться вдали от жилых застроек. Сажи там не будет, так как котельная будет соответствовать всем экологическим требованиям.

К тому же она более энергоэкономичная, соответственно меньше потерь тепла, меньше и расходов. По сути это не просто котельная, а отопительный комплекс с угольным складом, автоматизированной углеподачей, со всеми бытовыми удобствами для сотрудников. Новую котельную планируют запустить в работу к следующему отопительному сезону.