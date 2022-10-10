В Верх-Чебуле открылась первая в Кузбассе детская мультмастерская

Проект по ее созданию стал победителем первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2022 года на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. В составе команды сотрудников Чебулинской центральной библиотеки, разработавших проект, есть и активистки женского движения.

За счет средств местного бюджета в помещении мастерской произведен ремонт, а на средства президентского гранта – 489 тыс. рублей – приобретено оборудование: мультстудия и мультстанок, а также интерактивная доска, ноутбук со специальным программным обеспечением, акустическая система, микрофоны.

В мастерской мультипликации будут заниматься дети и подростки в возрасте от 7 до 12 лет. В течение 9 месяцев с сентября 2022 по май 2023 года они будут знакомиться с историей возникновения мультипликации, познакомятся с технологией создания мультфильма, а главное – начнут осваивать рисованную и пластилиновую техники анимации.

Итоговым мероприятием проекта 1 июня 2023 года станет детский праздник - фестиваль мультипликации, в рамках которого пройдёт презентация мультфильмов, созданных участниками студии «Мультиварка».

Уникальность проекта в том, что это первая в Кузбассе мультмастерская, созданная на базе библиотек, и единственная в Чебулинском округе.

«Этот проект призван поддержать интерес детей нашего округа к чтению литературных произведений, ведь, чтобы создать мультфильм, нужно сначала узнать сюжет! Осваивая технику и технологию мультипликации, дети будут развивать свои интеллектуальные и творческие способности. Грантовые конкурсы – это отличная возможность реализовывать свои идеи и менять окружающий нас мир к лучшему!», - отметила председатель Чебулинского отделения Союза женщин, одна из авторов проекта Ирина Александровна Данильченко.