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В Верх-Чебуле проходит фотовыставка «Кузбасс глазами фотографа»

В культурно-досуговом центре представлены работы участников народного самодеятельного коллектива, фотостудии «Зазеркалье»: Валентины Алексеенко, Милены Рожковой, Арины Долбиной, Федора Никитина.
В экспозициях выставки, посвященной 300-летию Кузбасса, размещены разноплановые фотографиями – природа региона, происходящие здесь события, люди Кузнецкой земли.
В «Музее фототехники» все желающие могут познакомиться с частной коллекцией фотоаппаратов руководителя фотостудии «Зазеркалье» Федора Борисовича Никитина.

Культура
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
16/02/2021
Культура
Верх-Чебула
Новости Кузбасса

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