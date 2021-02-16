В Верх-Чебуле проходит фотовыставка «Кузбасс глазами фотографа»

Мороз в Кузбассе сменится на -4 градуса Воскресенье в Кемеровской области пройдёт с осадками. Морозная стужа в Кузбассе, как следует из...

Цивилёв прокомментировал частую гибель горняков в шахтах Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в эфире радиостанции «Маяк» ответил на вопросы...

Сильный ветер ожидается в Кузбассе Ухудшение погодных условий ожидается на территории Кемеровской области в ближайшие сутки. По данным...