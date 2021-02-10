В Верх-Чебуле прошел региональный турнир по баскетболу «Лига Сибири» среди юношей 2004 года рождения

Парламент Кузбасса предложил штрафовать владельцев собак за нападение их питомцев на людей Депутаты Кузбасса предлагают изменить ситуацию на федеральном уровне: внести поправки в Кодекс об...

В Кузбассе выявили 92 случая COVID-19 за сутки, умер один пациент За прошедшие сутки в Кузбассе выявили еще 92 случая коронавируса. Лидером по заболеваемости стал...

Замгубернатора Кузбасса дал три дня главам городов на уборку снега с крыш домов Заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов дал три дня...