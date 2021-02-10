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В Верх-Чебуле прошел региональный турнир по баскетболу «Лига Сибири» среди юношей 2004 года рождения
В турнире на базе Чебулинской ДЮСШ приняли участие две команды из города Кемерово, по одной команде из городов Новокузнецк и Междуреченск, и две команды из поселка Верх-Чебула.
По итогам турнира первое место заняла команда из ДЮСШ № 5 (г. Кемерово), на втором месте спортсмены из Междуреченска и третье место досталось команде Чебулинской ДЮСШ.
Победители соревнований были награждены медалями, грамотами и памятными подарками с символикой турнира.
10/02/2021
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