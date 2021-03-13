В Верх-Чебуле прошли спортивные соревнования среди детсадовцев

Состязания воспитанников дошкольных образовательных учреждений состоялись в рамках региональной акции «ВФСК ГТО – 90 лет в строю» и были посвящены 90-летию Всесоюзного комплекса ГТО и 300-летию Кузбасса.

С приветственным словом перед юными спортсменами выступила председатель Совета народных депутатов Чебулинского муниципального округа Ирина Сергеевна Кузьмина.

Программа соревнований на базе Чебулинской детско-юношеской спортивной школы, включала в себя демонстрацию визитной карточки команды, выполнение спортивных упражнений и участие в спортивных эстафетах.

Несмотря на свой возраст, малыши проявили себя как настоящие спортсмены, стремились к победе, и не забывали поддерживать своих товарищей.

По итогам соревнований победила команда Верх-Чебулинского детского сада «Солнышко». На втором месте юные спортсмены из Верх-Чебулинского детсада «Рябинка» и третье место досталось команде Усть-Сертинского детского сада «Теремок». Все участники соревнований были награждены медалями, грамотами и памятными подарками.