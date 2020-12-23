В Верх-Чебуле состоялась торжественная встреча «Я - женщина, и этим я горжусь!»

Мероприятие посвящено 30-летию Союза женщин России и Союза женщин Кузбасса. Во встрече приняли участие представительницы Союза женщин Кузбасса из Чебулинского, Тяжинского, Ижморского округов и города Анжеро-Судженска, а также председатель Союза женщин Кузбасса Ирина Алексеевна Крым и глава Чебулинского муниципального округа Наталья Алексеевна Воронина.

30 лет назад областной женсовет, который возглавляла Лидия Васильевна Постникова, и женская организация «Независимые женские инициативы» на областной конференции учредили Союз женщин Кузбасса. Это независимое и добровольное объединение, которое руководствуется не политическими амбициями, не борьбой за власть, а искренним желанием принести мир, согласие, счастье в каждую семью, в каждый дом.

Основные цели и задачи объединения – утверждение нравственных и духовных ценностей, сохранение национальных традиций, помощь женщинам и их семьям, преодоление ими нужды и бедности, создание благоприятных условий для созидательного женского труда как на производстве, так и в семье.

По инициативе Союза женщин Кузбасса проводится множество областных благотворительных акций, таких как «Помоги собраться в школу», «Рождество для всех и каждого», различные конкурсы, выставки, мероприятия, а также реализуются социально-значимые программы в сфере образования, культуры и науки.

Приказом Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» за большой личный вклад в развитие женского движения Кемеровской области - Кузбасса, укрепление и развитие семейных традиций, нравственное воспитание молодого поколения, и в связи с 30-летием Союза женщин России и Союза женщин Кузбасса памятной медалью награждена председатель Чебулинского районного отделения Союза женщин Кузбасса Елена Сергеевна Лапина.

Благодарственным письмом Депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Павла Михайловича Федяева награждены организатор внеклассной и внешкольной воспитательной работы с детьми Чебулинской общеобразовательной школы-интерната психолого-педагогической поддержки Елена Николаевна Захарова и заведующая Дмитриевским СДК-филиалом Верх-Чебулинского культурно-досугового центра Оксана Николаевна Маслова.

Благодарственные письма регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин Кузбасса» за высокий профессионализм, активную гражданскую позицию, большой личный вклад в организацию и проведение мероприятий, посвященных 30-летию Союза женщин Кузбасса, вручены Верх-Чебулинскому районному детскому дому (директор Л. П. Максимова) и Чебулинскому центру дополнительного образования (директор О. А. Нефедова).

Торжество получилось ярким и эмоциональным. Праздничную атмосферу встрече придали новогоднее оформление зала и красочные номера творческих коллективов центра дополнительного образования.