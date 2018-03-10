В Верх-Чебуле состоялось открытое первенство по дзюдо

В Кузбассе ночью загорелись гараж и три автомобиля Ночью 9 марта в Кузбассе загорелись три автомобиля и гараж. Возгорания ликвидировали сотрудники МЧС.

В Кузбассе при пожаре погиб мужчина Отмечается, что в семь часов утра по местному времени поступило сообщение о пожаре в частном жилом...

Пьяный водитель BMW в Кемерове, скрываясь от погони, застрял в сугробе Сотрудники ГИБДД Кемерова получили сигнал о том, что по городу разъезжает пьяный водитель BMW.