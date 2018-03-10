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В Верх-Чебуле состоялось открытое первенство по дзюдо

В соревнованиях на призы главы Чебулинского муниципального района участвовали спортсмены 2002-2011 годов рождения. Тяжинский район представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Евгения Сергеевича Самойлова.
Ребята достойно провели поединки, показав хорошие результаты. Алёна Сусликова, Арина Малева, Ника Невидицына и Сергей Спило заняли первое место, Руслан Комаров – второе место. Егор Царенков, Максим Малев, Богдан Самойлов – на третьем месте.

Спорт
Верх-Чебула
Тяжин
kuzbassnews.ru
10/03/2018
Спорт
Верх-Чебула
Тяжин
Новости Кузбасса

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