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В Верх-Чебуле состоялось торжественное открытие Летнего бульвара

В этот день на территории культурно-досугового центра можно было взять напрокат спортивный инвентарь, принять участие в мастер-классах от центра ремесел. Заведующая центром казачьей культуры Нина Владимировна Лебедева провела для детей игровую программу «Позитив», а методист Надежда Сергеевна Железовская – программу «Лето в формате 3D».
Народный самодеятельный коллектив, театр кукол «Лукоморье» (руководитель Людмила Ивановна Осипова) представил юным зрителям спектакль «Старомодные чудеса» Затем состоялся концерт народного самодеятельного коллектива, эстрадной студии «Свой вкус» (руководитель Ирина Анатольевна Царенко). Завершился праздник зажигательной танцевальной программой «Диско fm» и показом мультфильма «Тайна Мосли».

Культура
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
01/08/2020
Культура
Верх-Чебула
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