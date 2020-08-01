В Верх-Чебуле состоялось торжественное открытие Летнего бульвара

ФАС выявила нарушения при выборе перевозчиков в Новокузнецке Новокузнецкие перевозчики пожаловались антипомопольщикам на то, что им не дали участвовать в...

Движение двух автобусных маршрутов в Новокузнецке изменится С 1 августа, в соответствии с просьбами горожан, свое расписание изменили автобусы, следующие по...

Девять старых котельных прекратят свою работу в Прокопьевске Власти Кузбасса сообщили, что к 2023 году общее количество котельных в Прокопьевске уменьшиться с...