В Верх-Чебуле состоялся второй этап муниципальной спартакиады

Трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций Чебулинского округа ждало очередное испытание – лыжная эстафета. В соревнованиях приняли участие 9 команд. Для мужчин была предусмотрена дистанция 3 километра, для женщин – 1 км.

Уже второй год подряд быстрее всех команда Управления образования. На втором месте спортсмены ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы». Третье место досталось команде ОМВД по Чебулинскому округу.

Совсем скоро команды будут соревноваться в биатлоне. Всего в рамках спартакиады пройдут соревнования по 13 видам спорта. Награждение победителей состоится в августе 2023 года в День физкультурника.