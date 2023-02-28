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В Верх-Чебуле состоялся второй этап муниципальной спартакиады

Трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций Чебулинского округа ждало очередное испытание – лыжная эстафета. В соревнованиях приняли участие 9 команд. Для мужчин была предусмотрена дистанция 3 километра, для женщин – 1 км.
Уже второй год подряд быстрее всех команда Управления образования. На втором месте спортсмены ООО «Верх-Чебулинские коммунальные системы». Третье место досталось команде ОМВД по Чебулинскому округу.
Совсем скоро команды будут соревноваться в биатлоне. Всего в рамках спартакиады пройдут соревнования по 13 видам спорта. Награждение победителей состоится в августе 2023 года в День физкультурника.

Спорт
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
28/02/2023
Спорт
Верх-Чебула
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