В Верх-Чебуле в скором времени появится парковая зона

Это стало возможным благодаря региональной программе инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива». В настоящее время ведутся работы по благоустройству общественной территории возле автостанции – площадка очищена от мусора и старой растительности, выстраивается зонирование согласно схеме проекта.

Рабочие выкладывают тропинки красным песчаником, выстраивают ограждение из природного камня. На месте отдыха будут высажены пихты, газонная трава, установлены парковые диваны, а в центральной части будет создан рокарий – клумба из камней и растений.

В 2022 году по программе инициативного бюджетирования в Чебулинском округе будут реализованы 6 проектов.