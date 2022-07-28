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В Верх-Чебуле в скором времени появится парковая зона

Это стало возможным благодаря региональной программе инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива». В настоящее время ведутся работы по благоустройству общественной территории возле автостанции – площадка очищена от мусора и старой растительности, выстраивается зонирование согласно схеме проекта.
Рабочие выкладывают тропинки красным песчаником, выстраивают ограждение из природного камня. На месте отдыха будут высажены пихты, газонная трава, установлены парковые диваны, а в центральной части будет создан рокарий – клумба из камней и растений.
В 2022 году по программе инициативного бюджетирования в Чебулинском округе будут реализованы 6 проектов.

Общество
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
28/07/2022
Общество
Верх-Чебула
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