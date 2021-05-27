В Верх-Чебуле возле автостанции обустраивается парковая зона

На территории выкорчевали пни старых деревьев, которые в ближайшие дни будут вывезены. В скором времени начнутся работы по выравниванию площадки.
Ранее территория возле автостанции была завалена мусором, зарастала травой и деревьями. На цифровой платформе «Кузбасс-онлайн» среди жителей округа был запущен опрос – что, по их мнению, нужно построить на этой территории, и 89 % проголосовавших жителей отдали свой голос за благоустройство парковой зоны отдыха для жителей и гостей Верх-Чебулы.
27/05/2021
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