В Верх-Чебуле возле автостанции обустраивается парковая зона

Концерт звезд эстрады и 34 салюта пройдут в Кузбассе В рамках празднования 300-летия Кузбасса в регионе состоится концерт с участием российских звезд, а...

Новокузнечанка во время уборки в гараже нашла снаряд от миномета Как рассказала новокузнечанка, она решила навести чистоту в своем гараже, однако в процессе...

Режим светофора на одном из самых загруженных перекрестков Кемерова изменится Власти Кемерова анонсировали временное изменение режима работы светофора на перекрестке в центре...