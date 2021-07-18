В Верх-Чебуле завершился ремонт детской площадки

В Новокузнецке уже привиты 75 процентов работников торговли В Новокузнецке трудятся 6200 сотрудников на объектах торговли и 1200 – на предприятиях...

Минздрав Кузбасса назвал рост цен на медуслуги в Кемерове позитивным результатом Жители кузбасской столицы пожаловались властям на последствия объединения стоматологических клиник...

Грозы, туманы и +27 ожидаются в Кузбассе в воскресенье Холодный атмосферный фронт немного сдаст свои позиции в воскресенье, 18 июля, и в Кузбасс...