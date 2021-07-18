В Верх-Чебуле завершился ремонт детской площадки

Состоялось торжественное открытие детской игровой площадки по улице Молодежная в поселке Верх-Чебула. Площадка полностью оборудована и благоустроена по областной программе инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива».
В этом году в Чебулинском округе по этой программе заменены двери и окна в Алчедатской школе и Новоивановском детском саду, подходят к завершению работы по благоустройству места захоронения в селе Николаевка. Всего по региональной программе в этом году будет реализовано 7 проектов.
18/07/2021
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