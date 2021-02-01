В Верх-Чебулинском КДЦ прошли мероприятия, посвященные 300-летию Кузбасса

В Кемерове на сутки вводится режим НМУ В областном центре вновь вводится режим неблагоприятных метеорологических условий. Связано это с...

В Ленинске-Кузнецком коммунальщики скидывали снег без страховки Проверка ждёт и коммунальщиков в Ленинске-Кузнецком. Сегодня в соцсетях появились кадры, как...

В Кузбассе на 90 суток приостановили работу шахты Ленинск-Кузнецкий районный суд признал руководителя угольного предприятия виновным в нарушении...