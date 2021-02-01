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В Верх-Чебулинском КДЦ прошли мероприятия, посвященные 300-летию Кузбасса

В тематическом концерте «Люблю тебя, мой край родной!» приняли участие творческие коллективы и солисты культурно-досугового центра - казачий хор «Вольница», эстрадная студия «Свой вкус», театр кукол «Лукоморье».
Также состоялось открытие фотовыставки «Гордимся Родиной своей». Здесь представлены работы участников народного самодеятельного коллектива, фотостудии «Зазеркалье». Кульминацией праздника стала демонстрация фильма о Чебулинском округе «Просто жить».

Культура
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
01/02/2021
Культура
Верх-Чебула
Новости Кузбасса

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